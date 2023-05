L' intimo più bello da indossare con l' abito da sposa

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 5 maggio 2023) In pizzo, in seta, in tulle, modellante, minimale, confortevole, sexy: nel giorno piùl'attenzione non va solo all', ma anche a quello che c'è sotto (e che spesso si rivela ben più hot). Ecco, allora, una mini guida alla scelta della lingerie nuziale ad hoc per ogni look