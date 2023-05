L'infortunio di De Sciglio e il futuro di Cuadrado Juve | parte la caccia al laterale destro

L'di Mattia Defa saltare i piani della Juventus. Per il finale di questa stagione e non solo: il calciatore presto andrà sotto i ferri per rimediare alla lesione del crociato ...Il gravedi De, lesione del crociato anteriore destro, lo priverà di una alternativa a Cuadrado , e non avrà nemmeno il giovane Soulé, spesso utilizzato da quella parte, perché ...Massimiliano Allegri (LaPresse) - Calciomercato.itLa nota stonata in casa bianconera è ovviamente il gravea De, che ha rimediato la lesione del legamento crociato del ginocchio: ...

De Sciglio, infortunio terribile in Juve-Lecce: crociato, stagione finita Tuttosport

Una situazione complicata ma che la Juventus ha la necessità di gestire in vista del futuro mercato estivo. Le lacrime all’uscita del campo avevano fatto temere il peggio e, alla fine, così è stato: g ...C’è un bel problema per la Juve, una cessione salta e il calciomercato dei bianconeri rischia di bloccarsi. Situazione d’emergenza su ogni fronte per i bianconeri, le cattive notizie non mancano mai p ...