L’Incoronazione di Carlo III | come seguirla in tv

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 5 maggio 2023)(Us Warner Bros. Discovery) Lo storico evento per il Regno Unito è arrivato. Domani, sabato 6 maggio 2023, avverrà infattidi ReIII. Anche le principali reti italiane seguiranno, minuto per minuto, tutto quello che accadrà Oltremanica.di ReIII troverà spazio, innanzitutto, su Rai1 tramite uno Speciale del TG1 che prenderà il via alle 10.50 e si concluderà intorno alle 15.30, ora in cui è prevista una nuova puntata di Italia Sì. Su Canale 5, ad occuparsi dell’evento ci penserà Verissimo, in collaborazione con il TG5, dalle 10.45 alle 15.45 circa. Alla conduzione Silvia Toffanin, che avrà in studio con lei Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica. In collegamento da Londra gli inviati del Tg5: dall’Abbazia di Westminster Dario Maltese ...