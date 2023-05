Libri per future mamme | perché è un regalo che dovresti fare e quali sono i migliori

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una donna incinta è piena di domande, attesa ma anche di preoccupazioni rispetto al compito che la aspetta. Per quanto si parli di gravidanza e maternità, infatti, la verità è che nessuno prepara le donne – e neppure gli uomini, ovviamente – a diventare genitori: i consigli di chi ci è passato prima di noi lasciano spesso e volentieri il tempo che trovano,le cose cambiano, nel corso del tempo, e ciò che era considerato valido fino a qualche anno fa oggi magari può non esserlo più, el’esperienza della gestazione prima, e della genitorialità poi, è del tutto soggettiva e in quanto tale non esistono regole universalmente valide da applicare a tutti e tutte. Ciperò sicuramente modi diversi per aiutare una donna in gravidanza a “prepararsi”, quantomeno dal punto di vista psicologico, al lieto evento, che non prevedono ...