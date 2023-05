Libretti postali | controlla il tuo | ecco quali verranno prescritti in questa data

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 5 maggio 2023) Uno degli strumenti di gestione del risparmio postale più gettonati sono idi risparmio. Se non movimentati per un certo lasso di tempo idi risparmiodiventano “dormienti”. Cosa significa?sono i rischi che i titolari deidi risparmio “dormienti” corrono? Facciamo chiarezza in merito aidi risparmio postale “dormienti” e andiamo a scoprire la prossimaprogrammata da Poste per la prescrizione di questi ultimi. Idi risparmio postale sono uno strumento di gestione del risparmio e di investimento considerato il protagonista indiscusso per proteggere il denaro dai continui rincari e dall’inflazione. Nonostante il successo riscosso da questo strumento di investimento, secondo i dati ...