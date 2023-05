LG migliora l’offerta streaming con una nuova serie TV

(Di venerdì 5 maggio 2023) LG, leader tecnologico nel settore dei televisori e dei sistemi audio-video e riconosciuto come innovatore nella tecnologia OLED ha dato la possibilità ai possessori delle Smart TV LG di tutto il mondo di poter visionare l’ultima novità delda loro proposta. Parliamo dellatv Citadel, unaspy-thriller di Prime Video e Amazon L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Smart TV LG: un nuovo modo di vedere i contenuti multimediali Nuovi servizi di cloud gaming disponibili sulle TV di LG LG V30: negli Stati Uniti dal 28 settembre Vodafone Netflix un inizio al top Tim Connect: Fibra e ADSL da prendere al volo Cyberpunk 2077: i requisiti per il ray-tracing NVIDIA

La nuova tecnologia Plug&Chargeulteriormente'... anche il servizio di ricarica Audi è integrato nell'. Elli offre ...In conclusione,'Engagement Banking pone la banca nel futuro e ... finanziari e geografici per formulare da subito la sua... In concreto, questo approccioe aumenta le transazioni ...Così sila qualità di vita. Mi sembra di capire che'...di strutture attrae associazioni che diventano un volano ...