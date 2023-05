L' ex re dei paparazzi mostra una foto e attacca senza scrupoli la conduttrice di Dazn | incinta ma | su Instagram | sempre perfetta «L' abbiamo acchiappata con Loris Karius sul bagnoasciuga ad Ibiza Senza filtri | senza Photoshop | senza ritocchi E la realtà | come potete vedere | è ben diversa»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 5 maggio 2023)non è la. A ricordarlo, in modo molto brutale, prendendo di mira una donna di spettacolo, è Fabrizio Corona. La donna in questione è Diletta Leotta,di, e futura mamma. Una bellissima donna che ha puntato molto sul suo aspetto fisico, modellato da dieta, palestra e qualcheno. Ma anche esibito superfetto anche grazie a qualche accortezzagrafica. Altrimenti detti,ma anche, semplicemente, attenzione alla giusta inquadratura. Leggi anche › Diletta Leotta, allenamento con pancino in vista. Non ...