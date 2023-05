Lewis Hamilton critico nei confronti della legge sull’educazione sessuale in Florida

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 maggio 2023) La star delle corse si schiera contro le politiche anti-LGBTQ+ del governatoreRon DiSantis in occasione del Gran Premio di Miami di questo fine settimana. È probabile che il governatoreRon DeSantis non farà il tifo perquesto fine settimana al Gran Premio di Miami e il sette volte campione del mondoMercedes ha chiarito di non essere un sostenitore del leader repubblicano.indosserà il casco con la bandiera arcobaleno Da sempre sostenitore dei diritti LGBTQ+,avrà una bandiera arcobaleno sul casco per la gara di domenica e ha dichiarato di essere al fiancocomunità gay, lesbica e transgender che è stata attaccata da DeSantis. DeSantis, che ...