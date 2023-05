L'ennesimo colpo di genio di Mourinho | il tribuno ribelle | più romanista dei romanisti

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non ha molto senso criticare Josèper le accuse all’arbitro Chiffi o perché va in panchina con microfono e registratore....

Mossa gattopardesca con cui l'Eurotower, avendoci risparmiato l'giro di vite extra - ... Il rischio è quello di nuocere alla salute già precaria dell'economia e di assestare undi maglio ...Due notti fa l'. A farne le spese una ragazza di 25 anni, irlandese, in città col ragazzo per turismo. La coppia, intorno alla mezzanotte, stava per rincasare nell'albergo quando è ......- afferma Balducci - adottato alla scadenza del termine perentorio di 60 giorni dalla vacanza del posto del direttore generale Oreste Florenzano è illegittimo e costituisce l'alla ...

L'ennesimo colpo di genio di Mourinho: il tribuno ribelle, più ... Calciomercato.com

Pensa Mourinho: siccome spesso mi vogliono incastrare (lite con il quarto uomo Serra), io incastro loro. Loro sarebbero gli arbitri, il vero e unico avversario contro il quale l’allenatore portoghese ...Finora due casi a Seano e altrettanti a Prato: caccia serrata ad una banda. Spray al peperoncino per le aggressioni, tutte avvenute sulla porta di casa.