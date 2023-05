"L'emergenza sanitaria è finita". La decisione dell'Oms sul Covid-19

... Tedros Ghrebreyesus , ha comunicato di aver "accettato l'indicazione " perché si tratta di un " problema sanitario consolidato e in corso che non costituisce più un'pubblica di ...Covid in archivio pure negli ospedali: clamorosa decisione sulle mascherine 'È con grande speranza che dichiaro chiusa l'globale del Covid 19' le parole nell'annuncio del ...30 gennaio 2020: Oms dichiara l'internazionale per il Covid - 19 31 gennaio 2020: in Italia è dichiarato lo stato die il ministro Speranza firma l'ordinanza che chiude ...

Covid, l'Oms ha deciso: "Non è più un'emergenza sanitaria internazionale" la Repubblica

Lo stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale per il Covid-19 "va rimosso, perchè i dati relativi all'andamento epidemiologico della pandemia da SarsCoV2 ci dicono che ormai que ...Finisce l'era della pandemia da Covid-19: lo ha dichiarato l'Oms spiegando perché il virus fa molta meno paura rispetto al passato ...