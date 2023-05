Lega Serie A | convocata assemblea il 16 maggio | tra i punti all’ordine del giorno anche i diritti tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo l’anticipazione del presidente Lorenzo Casini, è arrivata la convocazione ufficiale per l’delladiA, in sede a Milano in Via Ippolito Rosellini, 4 per il 16alle 11.30 in seconda convocazione. Sei idelche verranno discussi, eccoli di seguito: 1. Verifica poteri, 2. Comunicazioni del Presidente, 3. Comunicazioni dell’AD, 4. Modifiche allo Statuto, 5.AV: invito a offrire, 6. Varie ed eventuali. SportFace.