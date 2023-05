La risposta di Carlo è tutta in quelleche ha voluto inserire nel cerimoniale a Westminster ; la presenza di leader di varie fedi religiose come segno di inclusione, il ruoli che saranno ......del Comitato di Gestione'AdSP dello Stretto è stato adottato, all'unanimità, il Documento di Programmazione Strategica di Sistema Portuale (DPSS) che rappresenta una delle principali...La rapida espansione'infrastruttura di ricarica è un prerequisito per la diffusione della ... Ulteriore comfort con la ricarica rapida e Plug&Charge Una serie di servizi eaumenta il ...

Le innovazioni dell'incoronazione di re Carlo TGLA7

In vista della ormai prossima scadenza dell’attuale gestione dell’impianto sportivo ‘Le Naiadi’ di Pescara, per garantire la migliore modalità di gestione ed utilizzo del bene di proprietà regionale, ...Tra i primi provvedimenti decisi ci sono 140 milioni da investire nei centri di ricerca e la pubblicazione di linee guida per regolamentare la tecnologia ...