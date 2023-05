Le iniziative della Fondazione Rodolfo Valentino a Castellaneta per il 128° anniversario della nascita del primo divo del cinema

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 5 maggio 2023). Il 6 maggio 1895 nasceva a(TA)Pier Filiberto Raffaello Guglielmi, in artein via Commercio 34, oggi via Roma 116, da Giovanni Guglielmi, dottore in veterinaria ed ex capitano di cavalleria, e dalla gentil donna Maria Berta Gabriella Barbin, figlia di un medico francese e dama di compagniamarchesa Giovinazzi. I tanti nomi rivelano alcuni ingredienti di pretesa nobiltà che si mescolarono poi nel suo personaggio: derivò il cognomeda un asserito casato “di Valentina d’Antonguolla” che fondeva un vecchio titolo papale con diritti di proprietà rivendicati dai Guglielmi sui terreni confiscati vicino a Martina Franca, luogo d’origine...