Lazio | lesione al bicipite femorale per Vecino | salta il Milan

(Di venerdì 5 maggio 2023) Matiassarà costretto are la sfida contro ilin seguito all’infortunio muscolare patito durante il match contro il Sassuolo. Gli esami clinici e strumentali svolti oggi presso la clinica Paideia, hanno evidenziato unamuscolare di medio grado a carico deldella coscia destra. Il numero 5 biancoceleste ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. “Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”, si legge nella nota del club biancoceleste. SportFace.

Doppia rifinitura per la Lazio: vigilia per preparare la trasferta a San Siro contro il Milan, poi la partenza per Milano. José Mourinho perde anche Stephan El Shaarawy, che ieri contro il Monza, secondo quanto hanno evidenziato gli esami medici a cui è stato sottoposto oggi, ha riportato una lesione muscolare al ...

