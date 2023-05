... la figuraccia di un calendario senza credibilità- Napoli, perché è stato annullato il gol di ...45 Napoli 1 Fine 1 Lecce Sabato 3 Settembre 2022 - 20:451 Fine 2 Napoli Sabato 10 Settembre ...E il 34º turno sarà forse decisivo: Milan -, Inter - Roma e Atalanta -per la Champions e Cremonese - Spezia e Lecce - Verona per la salvezza. Chi vince continua a sognare, chi perde ...1 5 maggio 2022: l'Inter perde 4 - 2 allo Stadio Olimpico di Roma con lae getta via lo scudetto all'ultima giornata di campionato. La Juventus di Lippi vince a Udine e si laurea campione d'Italia.

Lazio, la Juve gioca al ribasso per Milinkovic. Ma c'è l'ipotesi contropartita Calciomercato.com

Nessuno tocchi Marcos Antonio. Quanto gli vogliono bene ora i laziali e quanto affetto e stima guadagnati dopo il gol contro lo Spezia e l'ultima prestazione contro il Sassuolo. Come riporta ...La Juventus gioca al ribasso per Milinkovic. Secondo Il Messaggero, il club bianconero non sarebbe disposto a mettere sul piatto più di 25 milioni per il centrocampista della Lazio. Lotito ne chiede 4 ...