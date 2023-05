Lazio | la Juve gioca al ribasso per Milinkovic | ma c'è l'ipotesi contropartita

...non sarebbe disposto a mettere sul piatto più di 25 milioni per il centrocampista della. ... Il Sergente è un vecchio pallino di Allegri e se ladeciderà di confermare il tecnico, è possibile ...... 1939, 1941, 1964) • Torino - 7 (1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976) • Roma - 3 (1942, 1983, 2001) • Napoli - 3 (1987, 1990, 2023) • Fiorentina - 2 (1956, 1969) •...... la figuraccia di un calendario senza credibilità- Napoli, perché è stato annullato il gol di ...45 Napoli 1 Fine 1 Lecce Sabato 3 Settembre 2022 - 20:451 Fine 2 Napoli Sabato 10 Settembre ...

Due scontri diretti per la salvezza e tre per la zona Champions. La 34esima giornata di Serie A, in programma da sabato 6 a lunedì 8 maggio, potrebbe essere decisiva o riaprire tutti i giochi per gli ...Tre scontri diretti per la zona Europa con Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus: come seguire in diretta tutto il turno di campionato su DAZN, Sky e Now ...