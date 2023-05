Lavrov | ' risponderemo con passi concreti ad attacco droni'

"L'attacco con i droni al Cremlino è un atto ostile, e la Russia risponderà con passi concreti": lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergheicome riporta Interfax. Ha poi aggiunto che "i problemi in Ucraina non possono essere risolti con il 'congelamento' della linea di contatto nel Donbass; è una questione geopolitica'. .'I problemi in Ucraina - ha aggiunto- non possono essere risolti con il congelamento della linea di contatto nel Donbass, è una questione geopolitica'.05 mag 10:14con passi concreti ad attacco droni 'L'attacco con i droni al Cremlino è un atto ostile, e la Russia risponderà con passi concreti'. Lo ha detto il ministro degli ...

Cremlino. Lavrov, risponderemo all'attacco dei droni con i fatti ... Agenpress

"L'attacco con i droni al Cremlino è un atto ostile, e la Russia risponderà con passi concreti": lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov come riporta Interfax. (ANSA) ...Roma, 5 mag. (LaPresse) - L'attacco con droni al Cremlino, per il quale Mosca accusa l'Ucraina "è chiaramente un atto ostile" a cui la Russia risponderà "con ...