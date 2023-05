... Yevgeny Prigozhin,aver denunciato in un video la carenza nella fornitura di munizioni da parte dei vertici militari. 05 mag 10:14: risponderemo con passi concreti ad attacco droni 'L'...Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergeia ... Qin Gang ha sottolineato il rafforzamento dell'interazione tra Pechino e Moscala visita del ...... se per un drone 'da bambini' (come ha detto Prigozhin) sul Cremlino nessuno dovrebbe più parlare con Zelensky, chi potrebbe parlare con Putin (e coni bombardamenti su Kiev, Leopoli, ...

Lavrov: “Dopo l’attacco con un drone sul Cremlino nessun paese dovrebbe più parlare con Zelensky” Globalist.it

Kiev, 5 maggio 2023 – L’Occidente teme una escalation della guerra in Ucraina, dopo il presunto attacco di droni al Cremlino ... Lo stesso ministro Lavrov ha assicurato che Mosca risponderà con “atti ...Ma il ministro degli Esteri russo ha detto che "qualsiasi Paese che si rispetti" si asterrebbe dal parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy dopo il poco chiaro attacco con un drone al Cre ...