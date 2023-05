Lavoro Usa sopra le attese | creati 253mila posti Borse in rialzo

(Di venerdì 5 maggio 2023) A Piazza Affari occhi puntati su Intesa Sanpaolo nel giorno della trimestrale, scatta Tim dopo Cda su offerte per la rete. Euro/dollaro poco mosso, petrolio in. Spread poco mosso190 punti

Il dato è superiore alle aspettative anche nel settore privato : sono stati creati 230 mila posti di, contro i 123 mila rivisti di marzo e i 160 attesi dal mercato. Gli occupati del settore ...Effettivo: 253mila Creazione di nuovi posti dinel settore privato, dato di aprile. Attesa: 160 mila (precedente 189mila). Effettivo: 230mila Costo del, dato di aprile. Attesa: 0.3%m/m; ...... il settore vincente specie a fronte dei problemi delle banchee delle incognite sull'...la decisione di Ibm di rinunciare 8 mila assunzioni perché Chat Gpt svolge meglio e prima il. Intanto,...

USA: ad aprile crescono i posti di lavoro oltre le attese Borse.it

L'economia americana ha creato ad aprile 253.000 posti di lavoro posti di lavoro, sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione è stato del 3,4%, in calo rispetto al 3,5% di marzo. (ANSA) ...Ha superato la Cina per numero di abitanti. Ma per diventare una superpotenza dovrà affrontare molti ostacoli. Gran parte della popolazione, infatti, vive ancora in zone rurali povere e arretrate Legg ...