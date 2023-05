Lavorare quattro giorni a settimana? L’esperto Gomes | «Ecco perché tra 15 anni sarà realtà per tutte le aziende» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 maggio 2023) «8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire». È passato quasi un secolo e mezzo dal 1° maggio 1886, il giorno in cui a Chicago scoppiò la Rivolta di Haymarket, uno sciopero per chiedere il tetto massimo giornaliero di otto ore lavorative. La manifestazione diede vita a una delle conquiste sociali più importanti per il movimento dei lavoratori, a cui farà seguito qualche decennio più tardi il diritto a duedi riposoli. Entrambi i provvedimenti furono osteggiati con forza dalle imprese: «una calamità per i lavoratori», «È un’utopia», «Danneggerà l’economia», si lamentavano all’unisono i datori di lavoro. «Sono letteralmente le stesse critiche che vengono fatte oggi allalavorativa di 4», fa notare Pedro, docente di Economia alla Birkbeck ...