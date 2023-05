L’Avellino fa i complimenti al Napoli e ricorda | “Il derby è solo uno”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“al @sscper la vittoria del 3° scudetto! Iluno”. È questo il messaggio social dell’Us Avellino 1912 dopo la vittoria dello scudetto da parte del. In cinguettio arrivato su Twitter mette in bella mostra Maradona insieme a Ramon Diaz. I lupi rivendicano anche che ilcampano – appunto – è uno-Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

