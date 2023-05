L’attrice Sally Field era l’amore della vita di Burt Reynolds | ma lei si rifiutò di parlargli nei suoi ultimi 30 anni di vita

(Di venerdì 5 maggio 2023)è una delle attrici più conosciute e amate deglidecenni, che ha intrattenuto generazioni con il suo talento e abilità nella recitazione. Solo per nominarne due, tra i ruoli più iconici delche l’hanno resa popolarissima in tutto il mondo troviamo: Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre e Forrest Gump.fece notizia anche quando, a fine70?, conobbe l’amatissimo attore. La morte dinel 2018 è stata sentita fortemente da milioni di persone in tutto il mondo. L’attore leggendario è morto dopo numerose battaglie per la sua salute durate tantissimi. L’attore ha lasciato un patrimonio immenso, che include ricordi affettuosi da ...

... il film riesce comunque a ricordare il valore e'utilità del ... non devono necessariamente essere il nuovo Harry, ti presento... Rachel Leigh Cook, dae produttrice deve impegnarsi di ...... An Inside Story of Power, Greed, Drugs & Murder diDenton. ... centinaia di animalisti manifestano al Casteller per salvare'... nota per aver partecipato, in veste di(fra i tanti film ...... anche seha voluto commentare personalmente i rumors , ...Alexander, un'attivista determinata e carismatica che ...