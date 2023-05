Latina Nanni Moretti presenta “Il Sol dell’Avvenire” al Cinema Corso

... assistente arrangiamenti e coro è William Caruso, direttore di scena èRagusa. Il 9 giugno ... Marcella Favilla, Paolo Giangrasso, Elena Polic Greco, Francesco Iaia, Giancarloe Giuseppe ...Russo Castello ESTERNO NOTTE Missoni AMERICANori ... LA CENA PERFETTA Miglior Attore Fabrizio Gifuni ESTERNO NOTTE Saul...Russo Castello ESTERNO NOTTE Missoni AMERICANori ESTERNO NOTTE Anna Mode IL PRINCIPE DI ...OTTO MONTAGNE Gianluca Basili LA CENA PERFETTA Miglior Attore Fabrizio Gifuni ESTERNO NOTTE Saul...

Nanni Moretti torna a Latina per Il sol dell'avvenire ilmessaggero.it

Nanni Moretti torna a Latina per presentare il suo ultimo film "Il sol dell'Avvenire". Il regista romano domani sera sarà al cinema Corso per raccontare questo suo nuovo ...LATINA – Nanni Moretti torna a Latina, stavolta al Cinema Corso, per presentare il suo ultimo film Il Sol dell’Avvenire in sala dal 20 aprile, “preparato”, se così si può dire, anche nel capoluogo p ...