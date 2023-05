(Di venerdì 5 maggio 2023). Due soggetti di nazionalità straniera che per diverso tempo hanno percepito illegittimamente la pensione senza averne il diritto. Il fatto è venuto fuori alla fine di una lunga attività di indagini messa in atto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, a seguito di una mirata attivita? info-investigativa. Dapprima avevano rilasciatosulla loro residenza effettiva, e poi avevano anche richiesto all’INPS la pensione sociale, puntualmente accreditata dal 2014. Ecco il dettaglio delle operazioni di indagine., prometteva un ‘forziere del tesoro’ in cambio di tasse doganali: rintracciato truffatore Le indagini della Guardia di Finanza diScendendo nel dettaglio, le indagini dei militari del Gruppo di– ...

Latina, false dichiarazioni e pensioni sociali per oltre 100.000 euro: beccati due furbetti Il Corriere della Città

