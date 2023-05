Latina | 16enne sequestrata e abusata nella microcar del fidanzato da uno sconosciuto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Caccia all’uomo che ha sequestrato e violentato una. È scattata a, dove mercoledì scorso una ragazza è stata rapitadel, per poi riemergere la mattina successiva in una strada di campagna, sotto shock e coperta di fango. Secondo una prima ricostruzione, la vittima e il ragazzo, entrambi 16enni, erano partiti nel pomeriggio di mercoledì daScalo a bordo della macchinetta di lui, per recarsi in una zona industriale abbandonata, frequentata da senzatetto e spacciatori. I due avevano parcheggiato il veicolo e si erano diretti in uno dei fabbricati, per motivi che gli inquirenti ancora devono chiarire. All’interno sono stati affrontati da unocon modi aggressivi. Si sono dati alla fuga tornando alla macchinetta, ma ...

... suo coetaneo, si era appartata con lui per un po' di intimità, aScalo, dove passa la ... svenute dopo aver provato un vaporizzatore Ragazzinaviolentata in minicar Secondo quanto scrive ...È stata trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di, dove è stato avviato il protocollo per le vittime di violenza sessuale . La polizia è sulle tracce dell'aggressore.Ha colpito il ragazzo con un pugno e portato via lae il veicolo. La ragazzina si era appartata con il fidanzato in un distretto industriale abbandonato, in zonaScal o. I due sono ...

A Latina 16enne rapita e violentata sulla minicar da uno sconosciuto, picchiato il fidanzato: caccia all'uomo Virgilio Notizie

Caccia all’uomo che ha sequestrato e violentato una 16enne. È scattata a Latina, dove mercoledì scorso una ragazza è stata rapita nella microcar del fidanzato, per poi riemergere la mattina successiva ...Un uomo ha rapito una ragazza di 16 anni mentre era appartata con il fidanzato in uno dei distretti industriali abbandonati di Latina Scalo: l'ha portata via con la minicar del ragazzo e dopo ha abusa ...