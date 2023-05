Latina | 16enne rapita e violentata in una minicar | ricercato un senza fissa dimora

(Di venerdì 5 maggio 2023) E' stata dimessa dall'ospedale Goretti dil'adolescente di 16 anni aggredita da uno straniero insieme ad un coetaneo mercoledì 3 maggio sera in un sito industriale dismesso diScalo. La giovane avrebbe riferito agli inquirenti di non ricordare esattamente le violenze subite ma sarebbe stata picchiata anche al volto dal suo rapitore - un cittadino romeno di 30 anni- viste le ferite riscontate dai sanitari.

La polizia ha dunque avviato le ricerche e trovato lanelle campagne trae Cisterna. Lo straniero sospettato dell'abuso sarebbe un senza fissa dimora. È al momento irreperibile ma ...Lae il fidanzato hanno deciso di fare un giro con la minicar, partendo da Scalo. Si ... Non si tratta di una zona tranquilla die agli investigatori non appare tutt'ora chiaro il motivo ...La ragazza, secondo quanto riportato da Il Messaggero, mercoledì pomeriggio era insieme al fidanzato, anche lui, su una minicar in un'area industriale aScalo. Scesi dalla macchinetta, ...

Latina, 16enne violentata in minicar, picchiato il fidanzato: è caccia all'uomo Open

Prosegue senza sosta la caccia al presunto autore del sequestro di una 16enne culminato in violenza sessuale. Un episodio choc secondo le ricostruzioni ...