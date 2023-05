L' assemblea di Conou approva il bilancio 2022

(Di venerdì 5 maggio 2023) L'dei consorziati del Consorzio nazionale degli oli minerali usati () hato all'unanimità il. Dal settembre dello scorso anno, il Consorzio ha ulteriormente ridotto il contributo “oli usati”, dovuto dalle aziende sulla base delle immissioni al consumo di lubrificanti, da 110 euro/tonnellata a 70 euro/tonnellata, il valore più basso dal 2015 a oggi. Anche nel, ilha raggiunto livelli di eccellenza nell'economia circolare, raccogliendo 181 mila tonnellate di olio usato ed avviandone alla rigenerazione il 98,3 per cento, dato che si confronta con la media degli altri Paesi Ue, dell'ordine del 56 per cento. Il presidente Riccardo Piunti evidenzia: “Attraverso la rigenerazione dell'olio usato raccolto, sono state prodotte ...

