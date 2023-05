L’armocromia del migrante

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 maggio 2023) La solidarietà è sacrosanta e quindi ben vengano in Italia gli ucraini che fuggono dalla guerra. Ma mi chiedo: perché per loro ci facciamo in quattro e invece per i sudanesi niente? Igor Torellivia email Gentile lettore, è una questione di armocromia. Nelle nostre case quella gente dalla pelle bruna stona con le pareti color salmone dei salotti e con i mobili di Ikea in pino norvegese: lo sapevano già i Beatles quando cantavano Norwegian wood. Anche a tavola, immagini quelle epidermidi marroni accostate alle porcellane di Richard Ginori: sarebbe orribile, diciamolo. E poi l’abbigliamento. Che facciamo, roviniamo l’effetto del trench verde smorto di Elly Schlein o delle sue giacche color fragola marcia, mettendole vicino un bambino dalla pelle biscottata tipo tigrotti della Malesia di Emilio Salgàri? Sarebbe un’offesa per l’armocromista Enrica Chicchio, che si fa un mazzo così per ...