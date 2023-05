L' Arabia Saudita apre le frontiere ai turisti Lgbt

(Di venerdì 5 maggio 2023) L', negli ultimi anni, sta provando ad inserirsi maggiormente nel mercato del turismo. In particolare, le autorità statali stanno ...

L', negli ultimi anni, sta provando ad inserirsi maggiormente nel mercato del turismo. In particolare, le autorità statali stanno ...... attaccante del PSG, si è scusato con i tifosi parigini attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale dopo il viaggio innon autorizzato dal club francese. ...Commenta per primo Leo Messi chiede scusa . Il campione argentino - finito nella bufera nei giorni scorsi per il viaggio inper scopi commerciali senza avvisare i vertici del Paris Saint - Germain e saltando la seduta di allenamento prevista dopo la brutta sconfitta col Lorient - ha diffuso un video ...

Arabia Saudita, Onu denuncia esecuzione imminente di tre attivisti TGCOM

05 MAG - "Chiedo scusa ai miei compagni e al club e aspetto decisioni della società": queste le parole di Leo Messi in un post su Instagram nel quale il 7 volte Pallone d'Oro prova a mettere fine alle ...In un breve videomessaggio pubblicato su Instagram Messi ha rotto il silenzio sul viaggio in Arabia Saudita che gli è costato due settimane di ...