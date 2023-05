Laetitia Casta è la nuova testimonial di Calzedonia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Supermodella francese di origini italiane,è stata scelta comedi. Ed è la protagonista indiscussa dellacampagna Primavera/Estate del brand.ha eletto unae per la prima volta coinvolge nel suo team di muse un nome d’oltralpe ma ben noto ai fashion addicted., supermodella francese, debutta così in. La sua bellezza magnetica e i valori che incarna hanno immediatamente rapito il brand italiano.. Crediti. Courtesy of Press Office/– VelvetMagDefinita nella nota stampa del brand “audace e sensuale“, ...

pronta ad approdare sul grande schermo con un nuovo ruolo. La modella indosserà i panni dell'ex moglie di un violento uomo del sud Italia accusata di averlo ucciso. Nel thriller dal ...Immaginateviche esce dall'acqua, come una sorta di nuova Venere del Botticelli, indossando un costume intero bianco, drappeggiato appena sotto il décolleté e con una scollatura profonda ad ...Calzedonia ha scelto per la prima volta nella sua storia una musa d'oltralpe per incarnarne la bellezza e femminilità: audace e sensuale, magnetica e raffinata,è donna in ogni sua sfaccettatura. Francese di origini italiane, è la quintessenza mediterranea per classe e raffinatezza, tutti elementi condivisi dal DNA del brand . Spirito libero, ...

Moda estate 2023: Laetitia Casta testimonial costumi calzedonia Elle

Laetitia Casta sarà la protagonista del nuovo thriller italiano A Dark Story, diretto da Leonardo D'Agostini, e avrà al suo fianco davanti la macchina da presa, Andrea Carpenzano.La modella e attrice francese è il volto della nuova campagna di un noto brand dedicata a una collezione pensata per tutte le donne ...