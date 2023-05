Ladispoli | a Monteroni e Torre Flavia interventi sull’illuminazione stradale

(Di venerdì 5 maggio 2023)– “Nelle zone rurali di, in questi giorni, stiamo provvedendo alla sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica con apparati alimentati ad energia solare. Un intervento che vuole da una parte rendere più sicure le strade di campagna e dall’altra proseguire il cammino della sostenibilità nel settore delle opere pubbliche”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato un nuovo potenziamento degli impianti di illuminazione delle strade decentrate. “L’Amministrazione comunale – ha proseguito De Santis – ha anche in programma nuovi importanti investimenti sulla riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione, che interesseranno tutto il territorio cittadino” “I pali della luce autoalimentati – aggiunge la consigliera Lorena ...

