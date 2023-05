(Di venerdì 5 maggio 2023) È successo a. Ad animare la manifestazione no vax, no green pass, predicatori improvvisati e complottisti nutriti da tutte le teorie più disparate che si trovano online. In cosa consiste il progetto

Non mi stupisco quindi sottolinea Bassetti che ci siano migliaia di persone che manifestano contro ildidi Pesaro. Faccio un appello: spendetene un po meno in maghi e ......non intenzionale correlato alla ricerca e che probabilmente è il risultato di falle nella', conclude il rapporto di 301 pagine, pubblicato il 17 aprile. L'incidente diL'...Ilin cui è stato condotto l'esperimento è uno dei tredici di livello 4 dipresenti negli Stati Uniti e autorizzati a gestire i patogeni più pericolosi. Covid, l'esperimento ...

Laboratorio di biosicurezza a Pesaro, perché le proteste WIRED Italia

È successo a Pesaro. Ad animare la manifestazione no vax, no green pass, predicatori improvvisati e complottisti nutriti da tutte le teorie più disparate che si trovano online. In cosa consiste il pro ...PESARO Una marea umana ha invaso il Primo Maggio Torraccia, oltre 6mila manifestanti per dire no al biolaboratorio di livello 3 da realizzare tra via Grande Torino e via Furiassi. Più ...