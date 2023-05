La Vuelta Femenina 2023 | Demi Vollering distrugge le avversarie in salita | tappa e maglia Quinta Gaia Realini

(Di venerdì 5 maggio 2023) Mette le cose in chiaro, primo arrivo inper Lae la grande favorita della vigilia dà una dimostrazione di forza incredibile. La trionfatrice del Trittico delle Ardenne si impone in solitaria e agguanta anche la vetta della classifica generale, che proverà a conservare fino a domenica. Sulla primadi giornata, il Puerto de Navafría, il plotone si è spezzato sotto la spinta della FDJ-Suez (protagonista anche la nostra Marta Cavalli), con una trentina di atlete davanti e il gruppo con laRossa Marianne Vos ad inseguire. Costante inseguimento tra i due drappelli, ovviamente la svolta è arrivata però sul GPM conclusivo, quello che portava fino in cima a ...

SPAGNA - 03 - 05 - 2023 - - Ancora un buon risultato per Francesca Barale nella seconda tappa delladi 105,8 km con partenza da Orihuela e arrivo a Pilar de la Horadada, nel sud della Spagna. La portacolori del Team DSM è arrivata col gruppo di testa, dove in volata si è imposta la ...02 - 05 - 2023 - - Il primo tour femminile spagnolo della storia, ladi 7 tappe, è scattato ieri 1° maggio con la cronometro a squadre di 14,5 km a Torrevieja, nella provincia di Alicante. In gara anche la domese Francesca Barale del team olandese DSM ...In campo femminile le atlete saranno invece impegnate nella, corsa in terra spagnola che prevede sette tappa dal primo al 7 maggio prossimo. Al via anche l'ossolana Francesca Barale ...

Éstas son las clasificaciones completas tras la quinta etapa de la Vuelta a España Femenina 2023, 129,2 kilómetros y disputada este viernes, 5 de mayo, entre la localidad madrileña de La Cabrera y el ...