La via più conveniente per accaparrarsi un orologio Patek Philippe

(Di venerdì 5 maggio 2023) Appena senti arrivare il momento di mostrare al mondo di essere un esperto di orologeria e che il tuo polso è degno di un modello da sogno, poche firme in bella vista su un quadrante fanno un lavoro migliore di quella di un. Il problema è che giocare a fare i grandi con un "PP" è considerato un gioco da club dei super-ricchi del livello di Jay-Z: dopo tutto, il prezzo record per unda polsoè attualmente di 31,1 milioni di dollari, sborsati a un'asta di beneficenza nel 2019 per una versione unica del Grand Master Chime. Una cifra da capogiro. Chiunque abbia un minimo di interesse per gli orologi saprà che i prezzi delle versioni in acciaio del Nautilus Ref 5711 1A/-010 a tre lancette sono diventati assolutamente folli dopo la loro uscita di produzione nel 2021. ...