La torta salata per il big lunch in onore di re Carlo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tutti possono in qualche modo prendere parte all’incoronazione di. O almeno al clima di festa, gioia e condivisione che caratterizza questo momento. Proprio a questo mira il Big, sorta di picnic collettivo cui prenderanno parte il re e la regina dai giardini di Buckingham Palace e tutti quelli che lo vorranno, ciascuno nel proprio giardino, sul proprio terrazzo, ma anche nelle strade e nelle piazze. L’idea è che amici e vicini si incontrino, per trasformare la domenica in una immensa festa diffusa in tutto il Regno Unito, e non solo. Chiunque voglia può in qualche modo partecipare: basterà preparare la Coronation Quiche, ladi verdure scelta da Camilla per l’occasione. La ricetta e la foto sono state diffuse in modo che tutti possano realizzarla secondo le indicazioni regali. Gli ingredienti ...