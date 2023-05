La strage di Erba diventerà una serie tv | i dettagli

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nelle ultime settimane, si è tornati a parlare delladiche, nel 2006, causò la morte di quattro persone. Per questo omicidio, furono accusati e arrestati i vicini Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ad oggi, però, non si è più certi che le cose siano andate in questo modo. Vista l’enorme risonanza mediatica che il tragico evento ha avuto sull’opinione pubblica, si è deciso di provare a realizzare unatv incentrata su questa storia. Ladisi trasformerà in unatv: i primiCattleya, conosciuta per essere una tra le principali case di produzione indipendenti in Italia, ha deciso di farsi carico del progetto. Latv, che vede Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli nei panni di sceneggiatori, permetterà agli ...