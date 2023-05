(Di venerdì 5 maggio 2023) Il 5 maggio del 2022, dopo poco più di due mesi di guerra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lanciava24, una piattaforma perre gli aiuti anche internazionali. Il progetto era ambizioso ma necessario, l’idea era mostrare la brutalità della guerra, l’impegno ucraino, la sofferenza e l’ironia dando una prospettiva di futuro: vinceremo, tutto tornerà normale, se ci aiuterete. Il presidente aveva incaricato del progetto uno dei suoi ministri più spigliati e anche il più giovane della squadra presidenziale, Mychajlo Fedorov, che divenne famoso per il suo tweet in cui chiedeva a Elon Musk di attivare inil sistema Starlink, la costellazione satellitare che serve soprattutto per il servizio internet in zone di crisi. Musk accettò, e Starlink – prima e anche durante le liti – ha rafforzato la resistenza di ...

La piattaforma creata da Zelensky compie un anno. L'idea era ricevere fondi per difesa, aiuti militari e ricostruzione. Dopo 436 giorni di guerra è arrivato il momento dei ringraziamenti, anche all'...

La storia (giovanissima) di United 24 che raccoglie solidarietà per l'Ucraina Il Foglio

La piattaforma creata da Zelensky compie un anno. L'idea era ricevere fondi per difesa, aiuti militari e ricostruzione. Dopo 436 giorni di guerra è arrivato il momento dei ringraziamenti, anche all'It ...