Leggi su it.newsner

(Di venerdì 5 maggio 2023) Laminore diera tra coloro che si sono riuniti per accendere le candele in occasione del 16°versario della famigerata scomparsa della. Amelie, che non è stata vista sotto i riflettori da quando era una bambina, si è unita ai suoi genitori, Kate e Gerry, e a una folla di sostenitori nel villaggio di Rothley, Leicestershire, in Inghilterra. Suo fratello gemello Sean non ha partecipato. È difficile credere che siano passati 16dalla misteriosa scomparsa dida un appartamento per le vacanze in Portogallo nel 2007. I genitori dihanno sempre sostenuto che sia stata rapita dopo aver lasciato lei ei suoi fratelli da soli a mangiare in un ristorante vicino. Il ...