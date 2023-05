La Sirenetta | Disney rivela l’identità dei doppiatori

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 5 maggio 2023)ha appena svelato chi saranno ie le doppiatrici italiane dell’imminente remake de La: scopriamole insieme! Manca sempre meno all’uscita della versione live-action de La, remake del classico dell’animazione, diretto da Rob Mashall e con protagonista Halle Bailey. Negli ultimi giorniha svelatodelle doppiatrici di Ariel e Ursula nella versione italiana. Dopo l’annuncio di Mahmood come doppiatore di Sebastian, il consigliere di Re Tritone (Javier Bardem) e fedele compagno di Ariel, è il turno di svelare chi darà la voce italiana alle due principali figure della pellicola, Ariel e Ursula (Melissa McCarthy). A doppiare lasaranno Yana C per le parti cantate e Sara Labidi ...