La sfilata di Pucci davanti a Ponte Vecchio | a un passo dalla luna

(Di venerdì 5 maggio 2023) La primadisotto la direzione creativa di Camille Miceli, ad un annonomina, sarà ricordato per teatralità e ed eleganza degna dei jet-set più esclusivi. Con uno show da cartolina allestito a cielo aperto sulle rive del fiume Arno a Firenze, culla del marchio, è stata presentata ad un esclusivo pubblico di celebrity, buyer, top client e addetti ai lavori la collezione Resort 2024. Initials E.P è il nome dato ai 40 look che hanno composto un défilé colorato e giocoso.a Firenze È l’inizio di una nuova era. LaResort 2024 si apre ad una nuova dimensione puntando alla, uno dei riferimenti di Miceli per lo show. Ispirata dal logo disegnato da Emilioper la missione NASA dell’Apollo ...

Ladi Emilioin riva all'Arno " © ...Per la sua primada direttrice artistica della maison Emilio, la stilista Camille Miceli punta dritto alla Luna e porta, letteralmente, la maison delle iconiche stampe da Firenze nello spazio. Miceli, ...... 4 maggio 2023 " Fino al 13 maggio, lo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi ( via de'16 ) ...il ricordo di uno scatto in cui si coglieva la gestualità delle sarte nel backstage di una. ...

Firenze, le icone del marchio Pucci sfilano in riva all’Arno LA NAZIONE

Camille Miceli punta sulla teatralità per il suo esordio alla sfilata Pucci Resort 2024 a Firenze. Ispirazioni, immagini, look e commento.La prima sfilata di Camille Miceli per Pucci si è svolta nel luogo in cui la storia del brand ha avuto inizio ed ecco perché ha tutto perfettamente senso ...