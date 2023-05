La Russa al Pd | sul Copasir verifico le intenzioni di Borghi

(Di venerdì 5 maggio 2023) "Come le è noto la prassi non conosce adeguamenti della composizione delalle variazioni interne dei gruppi parlamentari". Lo scrive il presidente del Senato Ignazio Lain una lettera di ...

...dell'assemblea parlamentare dell' Organizzazione per la cooperazione economica degli StatiMar ...di Kiev ha protestato aprendo la bandiera ucraina durante l'intervento della deputataOlga ..."Ringrazio il Presidente Laper aver risposto alla mia lettera", risponde il capogruppo del Pd in Senato, Francesco Boccia. "E apprezzo - aggiunge - perché l'ho verificato, il suo impegno e la ...L'alterco anche fisico fra Oloksandr Marikovski, deputato ucraino, e Valery Stavitsky, membro della delegazionea un vertice dell'Organizzazione per la cooperazione economicaMar nero che si è svolto ad Ankara in Turchia. Stavitsky ha strappato una bandiera ucraina dalle mani di Marikovski, che lo ...

Ucraina ultime notizie. Capo Wagner Prighozin: «Troppe perdite e poche armi, ci ritiriamo da Bakhmut ... Il Sole 24 ORE

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...