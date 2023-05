La robotica per le protesi di ginocchio | per un recupero più veloce

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 maggio 2023) In Humanitas Gavazzeni un nuovo strumento robotico è diventato l’alleato delle équipe di ortopedia negli interventi dica di, permettendo interventi sempre più personalizzati, mini invasivi e realizzati con precisione micrometrica sfruttando le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Immagini 3D per il miglior intervento personalizzato Il robot in “camice bianco” che affianca il chirurgo ortopedico durante l’intervento consente di migliorare la pianificazione dell’operazione chirurgica e quindi l’intervento, con importanti benefici post operatori per i pazienti. Questa tecnologia di ultima generazione, infatti, permette agli specialisti di avere un’analisi dettagliata, predittiva e resa in immagini 3D, su uno schermo in sala operatoria, dello stato dell’articolazione e di come avverrà il movimento deluna ...