La pandemia è finita | il virus no L' Oms ricorda perché vaccinarsi è importante

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo oltre tre anni dall’inizio della, il Comitato tecnico dell’Organizzazione mondiale per la sanità ha raccomandato l... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Covid, l'Oms dichiara la fine della: 'Emergenza. In tre anni 20 milioni di decessi nel mondo' Tajani: 'Superato il momento difficile, Berlusconi ha ripreso il lavoro' Silvio ...VAIA - "L'Oms ha finalmente certificato quello che ripeto ormai da tempo: la. Questa dichiarazione ha anche un risvolto fortemente simbolico ed emozionante per tutti, soprattutto ...Oggi a quella domanda abbiamo una risposta, una data che finirà sui libri di storia: la... Quindi, è; tre anni e due mesi dopo il via ufficiale. 38 mesi carichi di emozioni, dolore, ...

Pandemia Covid finita Avvertimento Oms sul futuro del virus QuiFinanza

L’Organizzazione mondiale della sanità certifica la fine dell’emergenza e aggiunge: "La cosa peggiore che i paesi possano fare è usare questa notizia per abbassare la guardia" ...Il Comitato tecnico scientifico dell’Oms, come annunciato in conferenza stampa dal direttore generale dell’organizzazione, il dottor Tedros Ghrebreyesus, «ha raccomandato la fine dello stato di emerge ...