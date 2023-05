La pandemia di Covid è finita Non i dubbi e le paure

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 maggio 2023) Quante volte ci siamo chiesti: «quando ne usciremo?». Erano i giorni, le settimane, i mesi del lockdown, del suono continuo delle sirene delle ambulanze dei bollettini con morti e contagi, delle mascherine e delle file fuori dai supermercati per la spesa, poi dei vaccini e delle prime restrizioni per non parlare della didattica a distanza... La prima ondata, la seconda, la terza. Ilera anche questo: sembrava sconfitto e scomparso ma poi tornava, mutato, lasciandoci una sensazione di paura inche forse era la cosa più spaventosa. Oggi a quella domanda abbiamo una risposta, una data che finirà sui libri di storia: lafinisce oggi, 5 maggio 2023. Lo ha dichiarato l’Oms, organizzazione mondiale della Sanità, che proprio in quei primi mesi di contagi dalla Cina al resto del globo dimostrò la sua pochezza ed ...