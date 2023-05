La ‘ndrangheta maledice il Pos al ristorante | “Ci ha fatto perdere soldi”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 maggio 2023) Allanon piace il Pos. Non per questioni ideologiche, come nell’ormai inevitabile polarizzazione della nostra politica più votata al marketing elettorale che alla solidità delle questioni, quanto per ragioni meramente pratiche. Perché il riciclaggio di danaro che le organizzazioni criminali praticano tramite il controllo dei ristoranti, fra pandemia da Covid e utilizzo crescente dei pagamenti digitali, ha ridotto di parecchio le entrate, come emerge dalle intercettazioni emerse nell’inchiesta ‘Eureka’ sulle cosche calabresi. Dove i boss si lamentano per ipersi nell’ambito della ristorazione. “C’abbiamo perso un milione di euro”. Oltre 200 gli arresti eseguiti tra Italia, Germania e Belgio, 150 perquisizioni, eseguite in Spagna, Portogallo, Francia, Romania e Slovenia. Venticinque milioni di beni sequestrati: in Calabria, in ...