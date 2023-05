La mostra di Leandro Erlich a Palazzo Reale a Milano fino ad ottobre

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 5 maggio 2023)accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale:. La. Oltre la soglia, visitabileal 42023 è promossa da Comune di-Cultura. L’esposizione è prodotta e organizzata dae Arthemisia,in collaborazione con lo Studio, con la curatela di Francesco Stocchi., l’esposizione a, un artista che non ha eguali nel ...