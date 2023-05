La Meloni sfratta Fuortes dalla Rai

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 maggio 2023) La notizia è arrivata intorno alle 19,45: “È stato approvato in Consiglio dei ministri un decreto legge che – recitavano ieri sera le agenzie – interverrà anche sul limite di età a 70 anni oltre cui scatterebbe il pensionamento dei direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche, che dovrebbe incidere anche sulle decisioni sulla Rai e sul futuro dell’attuale amministrazione delegato Carlo”. Alla fine ha vinto Giorgia. Contro Matteo Salvini, in primis. E, probabilmente, anche contro il buon senso. Perché quello che è andato in scena ieri pare molto vicino a un vero e proprio copo di mano per occupare la Tv di Stato. Sembrerebbero due mondi distanti i sovrintendenti e la Rai, e invece sono profondamente collegati. Approvata la norma sul pensionamento dei sovrintendenti. Per liberare all’ex Ad della Rai Carloil posto ...