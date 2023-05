La mattina di Spalletti da campione | si dedica ai tifosi prima di tornare a Napoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un risveglio daperche,di salire sul bus per arrivare all’aeroporto, ha voluto salutare idavanti l’Hotel. Già la nottedella sfida trae Udinese centinaia dierano andati a trovare i loro campioncini per sostenerli. Dopo la sfida, qualcuno ha voluto omaggiare la squadra e l’allenatore anche dopo aver vinto e festeggiato.non nega niente ai suoie si concede qualche minuto a parlare o per una foto. Nel mentre la squadra è di ritorno a, più precisamente i neo campioni d’Italia potranno atterrare a Grazzanise.ta napoletana in Friuli… #ForzaSempre pic.twitter.com/GsHdYlrX5w — Carlo Alvino ...

... residente in Austria, è morto di infarto questa, verso le 4, nella zona della stazione dei ... con mistere con tutto lo staff per ringraziare tutti dello straordinario lavoro che ......Repubblica Napoli scrive di un nuovo vertice che questain Prefettura per analizzare la festa scudetto esplosa a Napoli ieri sera per il trionfo in campionato della squadra die ...Sul Corriere della Sera questane accennava la giornalista Scozzafava. Il rientro dovrebbe ... ' E ora si aspetta il ritorno di Mr, l'artefice dello Scudetto capolavoro, e dei suoi ...

Luciano Spalletti, l'allenatore più anziano a vincere lo scudetto ilmattino.it

Tra le tante reazioni del mondo della politica alla vittoria dello scudetto da parte del Napoli, è arrivata anche quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "33 anni dopo l'ultimo scudetto ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...