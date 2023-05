La materia dello spirito | Nuova mostra ad Illegio 21 maggio – 22 ottobre 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dal VI secolo a.C. al primo Novecento, duemilacinquecento anni di bellezza in un viaggio affascinante tra le oltre 40 opere – diverse sono inedite e mai visibili al pubblico –, alcune firmate da artisti raffinati e tutti da scoprire, altre dai più grandi maestri della storia dell’arte: basti citare, tra gli altri, Donatello, Canova, due capolavori di Peter Paul Rubens, Gerrit van Honthorst, Giambattista Tiepolo, Eugène Delacroix.Lo sguardo, nella prossimadi, si concentra sulla carne, la: la carne, cioè, come dimensione fondamentale del nostro essere, quella che ci dà sensibilità, concretezza, identità, collocazione nel tempo e nello spazio, tenerezza, sensualità, possibilità di aver cura gli uni per gli altri, ma anche fragilità, limiti, morte, attesa della futura ...

... anche attraverso l'utilizzosmartphone. Fino al 30 giugno 2023, se attivi online un conto ...a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza indi ...... che è ultra presidenzialista e quando parla di riforme guarda all'elezione diretta del Capo...il teatro di questi colloqui serve a sottolineare che le riforme istituzionali saranno...... in quanto l'assessore Carosso e i dirigenti ci hanno assicurato che, nei bandi futuri... dimostrando conoscenza e competenza sullae vicinanza all'agricoltura di montagna. L'assessore ci ...

A Illegio, “Carne, materia dello spirito” Il Friuli

La premier vedrà tutti i leader martedì per tentare di far partire una Bicamerale su presidenzialismo e autonomia. Conte, Calenda e Schlein hanno tre approcci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...