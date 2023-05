La Luna Piena dei Fiori regalerà quest' anno una suggestiva eclissi penombrale visibile anche in Italia E a seguire pioggia di stelle cadenti

Questa notte il cielo sarà illuminato dalla. Ma non solo: avrà luogo anche un'eclissi lunare penombrale, il che vuol dire che l'ombra esterna della Terra si proietterà sul disco lunare oscurandolo parzialmente. In Italia inizierà ...Come da copione, con l'arrivo della, Peter Gabriel pubblica un nuovo singolo del suo prossimo album "i/o" , in uscita. "Four Kinds of Horses" del nuovo disco che è disponibile all'ascolto. Questo è il Bright - Side Mix di ...1955 " La Germania Ovest ottiene lasovranità. 1961 " Programma Mercury: Mercury 3 " Alan ... 2000 " Congiunzione di tutti i pianeti "tradizionali" (Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno,e ...

Luna Piena (litigiosa) di maggio 2023: a rischio le relazioni, anche lavorative Vogue Italia

LECCE - Lo scatto alla luna che oggi diverrà piena. Ce lo manda un lettore, Angelo Cagnazzo. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'ini ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...